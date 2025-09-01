Η Ειρήνη Μουρτζούκου, μιλώντας μέσα από τη φυλακή στην Τατιάνα Στεφανίδου και την εκπομπή «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη, τονίζοντας ότι θα μιλήσει μόνο στη γιαγιά του παιδιού, Φωτεινή.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αποκάλυψε ότι της επιτέθηκε η μητέρα του Άγγελου μέσα στη φυλακή. «Μου πέταξε την τζαμαρία πάνω. Μεγάλη ιστορία…», δήλωσε.

Ερωτηθείσα για ποιο λόγο ισχυρίζεται ότι η Πόπη, πείραξε το παιδί, ενώ σε προηγούμενες δηλώσεις υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση, απάντησε ότι «δεν μπορώ να σας πω, αλήθεια δεν μπορώ να σας πω. Θέλω να το πω μόνο στη Φωτεινή.»

Στις επίμονες ερωτήσεις της Τατιάνας Στεφανίδου για το ποιος σκότωσε τον μικρό Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου είπε: «Να σου πω και εγώ τι θέλω; Τον Παναγιωτάκη πίσω. Γίνεται; Πιστεύω με αυτό να καταλάβεις πολλά. Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω. Ο κόσμος να χαλάσει. Και θα γυρίσω Γη και ουρανό Τατιάνα για αυτό το παιδί. Στο ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Μέχρι τώρα, έτρεξα μόνο για αυτόν και θα συνεχίσω να τρέχω για αυτόν. Έχασα τη ζωή μου για αυτό το παιδί».

Στην ερώτηση εάν δεν σκότωσε εκείνη τον Παναγιωτάκη, τότε ποιος τον σκότωσε, η Ειρήνη Μουρτζούκου απάντησε: «Δεν θα κάτσω να σας πω τώρα. Και να κάνουν τον σταυρό τους. Η μόνη που θα κάτσω να μιλήσω είναι η Φωτεινή. Κανένας άλλος. Εγώ από την αρχή το είπα. Για αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα».

Ερωτηθείσα για το ποια πρόσωπα εννοεί, η Ειρήνη Μουρτζούκου ανέφερε: «Όλοι. Ορισμένοι άνθρωποι. Εγώ θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για αυτό το παιδί. Γιατί πόνεσα για αυτό το παιδί και κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα. Ο μόνος που με καταλαβαίνει είναι η Φωτεινή.»

Όταν η Τατιάνα Στεφανίδου τής επισήμανε ότι στο σπίτι, εκείνη την ημέρα, βρίσκονταν μόνο η ίδια και η μητέρα του παιδιού, και τη ρώτησε ποιος σκότωσε τον Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου αρνήθηκε και πάλι την εμπλοκή της, λέγοντας ότι «πάντως όχι εγώ. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να απαντήσω. Μόνο με αυτή θα κάτσω να μιλήσω.»

