Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη όταν η γυναίκα του πάτησε panic button

Η ενεργοποίηση του panic button που είχε εγκαταστήσει γυναίκα στο κινητό της τηλέφωνο, οδήγησε στη σύλληψη του συζύγου της, όταν τον αντιλήφθηκε να μπαίνει στο σπίτι όπου ζει με τα ανήλικα παιδιά τους. Ο άντρας καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο σε 6μηνη φυλάκιση για ενδοοικογενειακή απειλή, με την ποινή του να αναστέλλεται υπό τον όρο να μην προσεγγίσει την παθούσα.

Το περιστατικό που τον οδήγησε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης συνέβη πριν από λίγες μέρες, ενώ είχε προηγηθεί άλλο ένα επεισόδιο τον προηγούμενο μήνα, όταν το αντρόγυνο συναντήθηκε για να συζητήσει τις διαδικασίες έναρξης του διαζυγίου.

Όπως είπε η γυναίκα, κατά την κουβέντα ξέσπασε καβγάς, με τον άντρα να εκτοξεύει απειλές. «Μου είπε "θα σε σκοτώσω, εγώ είμαι τρελός και δεν έχω πρόβλημα να μπω φυλακή, θα μου το πληρώσεις ακριβά". Φοβήθηκα και εξακολουθώ να φοβάμαι γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που με απειλεί με τη ζωή μου. Μου έχει πει και μπροστά στα παιδιά ότι θα με σκοτώσει», κατέθεσε η ίδια.

Τότε είχε αποφασίσει να απευθυνθεί στην Αστυνομία, εγκαθιστώντας στο κινητό της τηλέφωνο την εφαρμογή panic button, ενώ ο άντρας είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο να μην την προσεγγίζει, τον οποίο φαίνεται ότι παραβίασε λίγες μέρες αργότερα.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του χαρακτήρισε ψέμματα όσα καταγγέλλει η γυναίκα και τόνισε πως το μόνο που επιθυμεί είναι να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του και να πάρει διαζύγιο.

Όσον αφορά το περιστατικό για το οποίο καταδικάστηκε είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να απειλήσει τη γυναίκα, λέγοντας ότι πήγε για να κοιμηθεί στο σπίτι όπου ζούσε μέχρι πρότινος ώστε την επομένη το πρωί να μεταβεί στη δουλειά του.

Την ενοχή του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προκάλεσε κατ' επανάληψη τρόμο και ανησυχία στο θύμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

