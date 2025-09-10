Λογαριασμός
Άγρια ληστεία στο Μοσχάτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ και διέφυγε με άγνωστο χρηματικό ποσό

Λίγο μετά τις 8 το πρωί δράστης εισέβαλε με μαχαίρι στο κατάστημα της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 100 - Αναζητείται από τους αστυνομικούς

Του Μάκη Συνοδινού

Άγρια ληστεία πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 08:00 δράστης εισέβαλε με μαχαίρι στο κατάστημα της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 100, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό από τον ταμία, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να διαφύγει.

Στα χνάρια του βρίσκονται οι αστυνομικοί οι οποίοι «χτενίζουν» την περιοχή, καθώς την ίδια στιγμή παίρνουν καταθέσεις από τους υπαλλήλους και κοιτούν να αξιοποιήσουν κάθε βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες τόσο του σούπερ μάρκετ όσο και των δρόμων της γύρω περιοχής.

