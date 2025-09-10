Ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση

Του Μάκη Συνοδινού
Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση. Ο φύλακας του πάρκου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου.
Η πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές είναι ότι στο περιστατικό εμπλέκονται Ρομά, μεταξύ των οποίων έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών.
