Ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας του πάρκου εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου.

περιπολικό

Του Μάκη Συνοδινού

Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση. Ο φύλακας του πάρκου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου.

Η πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές είναι ότι στο περιστατικό εμπλέκονται Ρομά, μεταξύ των οποίων έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών.

