Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας των νοτίων προαστίων παρασύρει με υπερβολική ταχύτητα και τραυματίζει αστυνομικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας όταν ο νεαρός δε σταμάτησε σε σήμα αντρών του τμήματος εκβιαστών.

Ο 20χρονος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Περιστέρι και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένστολους αλλά πίστευε ότι πρόκειται για ενέδρα ληστών.

Στο βίντεο φαίνεται το συμβατικό αυτοκίνητο αλλά με φάρο της αστυνομίας και το όχημα του 20χρονου να χτυπά τον πεζό αστυνομικό, προκειμένου να ξεφύγει από το μπλόκο.

Ο 57χρονος αστυνομικός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 401.

Υπενθυμίζεται πως στον 20χρονο έκαναν σήμα άντρες της δίωξης εκβιαστών ενώ οδηγούσε μια πανάκριβη Mercedes και «έστηνε» κόντρα με έτερο όχημα.

Ωστόσο, στο σήμα δεν σταμάτησε κανένα από τα δύο οχήματα αλλά πάτησαν γκάζι και με επικίνδυνους ελιγμούς εξαφανίστηκαν.

Μάλιστα, παραβίασαν διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, -7 αμπούλες αερίου -μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και -Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Πηγή: skai.gr

