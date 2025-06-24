«Η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Καραβοστάσι είναι σήμερα καλύτερη και μπορώ να πω ότι είναι σε ύφεση», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως πρόσθεσε, «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, ενώ σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η έκταση της φωτιάς ήταν μεγάλη, αφού ξεπερνούσε τα 2.500 στρέμματα, με αποτέλεσμα να απλωθεί αρχικά πάνω από τον οικισμό Καραβοστάσι και στη συνέχεια να εισέλθει μέσα σε αυτόν».

Όμως, όπως επεσήμανε, «οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια και οι ζημιές περιορίστηκαν σε κήπους και σε αγροτικές εκτάσεις».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Βερούτης, «ήταν μία δύσκολη φωτιά, διότι το Καραβοστάσι έχει μόνο έναν δρόμο που τον διατρέχει, ενώ όταν άλλαξε η διεύθυνση των ανέμων, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη».

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα.

