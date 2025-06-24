Δραματική είναι η κατάσταση στη Χίο, καθώς για 3η ημέρα συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού.
Η εικόνα της καταστροφής είναι αποκαρδιωτική, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, έχουν ήδη καεί περίπου 62.000 στρέμματα, δηλαδή το 1/13 της συνολικής έκτασης του νησιού.
Επίσης, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και μετρήσεις που καταγράφηκαν στις 14:30 της Δευτέρας 23 Ιουνίου, οι καπνοί από τις φωτιές έχουν ταξιδέψει πάνω από 500 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας ακόμα και το δυτικό άκρο της Κρήτης - το νέφος έφθασε μέχρι και δυτικά των Χανίων - γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.
Με πληροφορίες από politischios.gr
