Δραματική είναι η κατάσταση στη Χίο, καθώς για 3η ημέρα συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού.

Η εικόνα της καταστροφής είναι αποκαρδιωτική, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, έχουν ήδη καεί περίπου 62.000 στρέμματα, δηλαδή το 1/13 της συνολικής έκτασης του νησιού.

Επίσης, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και μετρήσεις που καταγράφηκαν στις 14:30 της Δευτέρας 23 Ιουνίου, οι καπνοί από τις φωτιές έχουν ταξιδέψει πάνω από 500 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας ακόμα και το δυτικό άκρο της Κρήτης - το νέφος έφθασε μέχρι και δυτικά των Χανίων - γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Με πληροφορίες από politischios.gr

Πηγή: skai.gr

