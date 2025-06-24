Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία ενός 59χρονου ιδιοκτήτη καφετέριας μέσα στο μαγαζί του, τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη Λαμία.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο δράστης, ένας 43χρονος που δεν έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα. Μάλιστα, ήταν από τους τακτικούς θαμώνες του cafe, στο οποίο σύχναζε μαζί με έναν φίλο του, όπου ο ιδιοκτήτης τους κερνούσε αφού δεν είχαν χρήματα

Ο δράστης ξαναγύρισε τον τόπο του εγκλήματος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport o 43χρονος μετά την αποτρόπαια πράξη του, έφυγε πήγε στο σπίτι του και πέταξε τα ματωμένα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, αφού είχε μαχαιρώσει πολλές φορές το θύμα.

Στη συνέχεια άλλαξε ρούχα και λίγο αργότερα επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, όπου ρωτούσε κάποιους από τους παρευρισκόμενους τι έχει συμβεί, γιατί έχει αποκλειστεί από την αστυνομία η οδός Όθωνος και διάφορα άλλα, κάνοντας τον ανήξερο.

Σε κανέναν δεν φάνηκε περίεργο, αφού ήταν γνωστός πελάτης του καταστήματος. .

Όταν αργότερα έγινε γνωστή η σύλληψη τού, κάποιος από τους επαγγελματίες της οδού Όθωνος που τον γνωρίζει, θυμήθηκε ότι ο δολοφόνος ήταν για αρκετή ώρα εκεί, πολύ ήρεμος και ψύχραιμος, παρακολουθώντας τους αστυνομικούς να συλλέγουν τα στοιχεία από το σημείο όπου λίγη ώρα πριν είχε δολοφονήσει με τόσο άγριο τρόπο τον άνθρωπο που τον βοηθούσε και τον στήριζε.

«Έπαθα σοκ μόλις έμαθα ποιον έπιασαν για τη δολοφονία του Δημήτρη. Ο δολοφόνος ήταν εδώ ανάμεσά μας τη νύχτα μέχρι τις 4:00' το πρωί. Τον θυμάμαι πολύ καλά, φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι κι έκανε τον ανήξερο και τον λυπημένο...», είπε στο LamiaReport ο άνθρωπος που τον γνώριζε.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του αδικοχαμένου επαγγελματία, στην Ξηριώτισσα Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

