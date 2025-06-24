Για τη σύλληψη του 26χρονου Αζέρου για κατασκοπεία στη ναυτική βάση της Σούδας μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία εστίασε στη σημασία του άμεσου εντοπισμού του από την πρώτη στιγμή που έφτασε στη χώρα μας.

«Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε καταφέρει να αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο αρχείο φωτογραφιών από το συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά μέσα σε 2 μέρες. Φαίνεται ότι ήρθε στη χώρα μας στις 18 Ιουνίου, έχει οδηγηθεί ήδη στον Εισαγγελέα και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί. Προανακριτικά δεν θέλησε να δώσει καμία πληροφορία στην ΕΛΑΣ, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι ο 26χρονος δεν αποδέχθηκε καμία κατηγορία.

«Γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια που έχουν κατασχεθεί, δηλαδή laptop και κινητό, για να δούμε πόσο υλικό μπορεί να είχε στην κατοχή του - υπάρχει περίπτωση να υπάρχει υλικό που έχει διαγραφεί - και πού έφτανε τελικά αυτό το υλικό. Θα διαπιστωθεί στη συνέχεια αν χρησιμοποιούσε μόνο το κινητό του ή κάποια φωτογραφική μηχανή. Το σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι να διαπιστωθεί πού έφτανε το υλικό που έχει κατασχεθεί».

Σε ερώτηση για το αν έχει ξαναπεράσει από την Ελλάδα ο συγκεκριμένος, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε αρνητικά, καθώς άλλωστε διέθετε και πολωνικό διαβατήριο που τον διευκόλυνε να ταξιδέψει. «Το υλικό που είχε συλλέξει αφορά στην περιοχή της Σούδας, χωρίς όμως να μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη για να δούμε με ποιους είχε επαφές αυτός ο άνθρωπος», συμπλήρωσε.

Απαντώντας για τυχόν ομοιότητες με την περίπτωση του άλλου Αζέρου που συνελήφθη στην Κύπρο, σημείωσε:

«Καταλαβαίνετε σε τέτοιες υποθέσεις είναι σημαντικό το πληροφοριακό δίκτυο των υπηρεσιών μιας χώρας, όπως και της ΕΛΑΣ και της ΕΥΠ. Εάν χρειάζεται λοιπόν να ανταλλάξουν πληροφορίες ή να δοθούν δεδομένα από τη μια χώρα στην άλλη, αυτό θα γίνει στη συνέχεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγξουν κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι τυχαίο

