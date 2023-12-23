«Το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας τοποθετείται σε στρεβλή βάση. Δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο δικαίωμα κάτι που δεν συνάπτεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση ούτε μορφολογία, ούτε φυσιολογία έχει που να παραπέμπει σε μία τέτοια συμπεριφορά», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ.

Όπως υποστήριξε ο κ.κ. Σεραφείμ., «η ομοφυλοφιλία είναι μία παρέκκλιση από την ανθρώπινη σεξουαλικότητα που είναι κάτι ιερό. Δεν υπάρχει πραγματική ομοφυλοφιλία, είναι μία ηθοποιία. Τα πρόσωπα αυτά μετέρχονται το έτερο φύλο. Δεν είναι δυνατόν μία έννομη τάξη να έρθει και να περιβάλλει με κύρος, όπως ο γάμος που είναι η διαδικασία για το πρωταρχικό κύτταρο της ζωής που είναι η οικογένεια, αυτή την παρέκκλιση».

«Για εμάς η ομοφυλοφιλία είναι μία μεγάλη αμαρτία. Είναι μία παράχρηση του ανθρώπινου σώματος που εμπεριέχει τρομακτικές ασθένειες, όπως καρκίνο και θάνατο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ τόνισε: «Η τεκνοθεσία είναι αναπόδραστη συνέπεια του να κανονικοποιηθεί η ομοφυλοφιλία ως γάμος. Στόχευση είναι να θεωρηθεί η παρέκκλιση ως κανονικότητα».

