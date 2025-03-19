Μήνυση κατά της Εθνικής Πινακοθήκης κατέθεσε ο Νατσιός

Στην Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός ώστε να καταθέσει μήνυση κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, δίνοντας συνέχεια στους βανδαλισμούς που προηγήθηκαν από τον βουλευτή του κόμματος, Νίκου Παπαδόπουλου στα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

«Η μήνυση αφορά το γεγονός παρουσίασης σειράς βίντεο-"έργων", τα οποία -για άλλη μια φορά- προσβάλλουν βάναυσα το εθνικό και θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων πολιτών», αναφέρει ανακοίνωση της «Νίκης».

Και σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Η δημόσια προβολή άσεμνου υλικού υπό την υπόκρουση παραμορφωμένων αποσπασμάτων του Εθνικού μας Ύμνου και Προσευχής προς το Άγιο Πνεύμα, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην τέχνη και την πολιτιστική μας κληρονομιά, συνιστά μείζον ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Μετά από αξιολόγηση σχετικού βιντεοληπτικού υλικού που τέθηκε υπόψη μας, θεωρήσαμε χρέος μας να κινηθούμε νομικά, ώστε να υπάρξει η ποινική διερεύνηση του θέματος, να ταυτοποιηθούν οι αξιόποινες πράξεις και να συνδεθούν με τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς για να υποστούν την κατά νόμο τιμωρία τους. Θα βρεθεί αυτή τη φορά υπεύθυνος;».

