Έφοδο στα γραφεία της Πολεοδομίας Ρόδου, πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης ομάδα 10 και πλέον αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία και ήδη προσήχθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων 5 υπάλληλοι της πολεοδομίας και 2 ιδιώτες μηχανικοί.

Οι πληροφορίες της Δημοκρατικής αναφέρουν ότι της επιχείρησης των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκαν παρακολουθήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε ενδείξεις για διαφθορά στην υπηρεσία.

Ήδη διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες, ενώ έχει ενημερωθεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, όπου θα υποβληθεί και η σχετική δικογραφία για περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.