Χριστόφορος Κατσαδιώτης στο skai.gr: «Ήταν μια αισχρή πράξη βίας για να τραβήξει το ενδιαφέρον»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη την Δευτέρα 10 Μαρτίου, όπου τέσσερα έργα του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη βανδαλίστηκαν από δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του κόμματος «ΝΙΚΗ», Νίκος Παπαδόπουλος.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως μια ακραία μορφή λογοκρισίας και βίας κατά της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Γαλλία, μίλησε στο skai.gr και καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «αισχρή πράξη βίας». Παράλληλα, αποκάλυψε την πηγή έμπνευσής του και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία των συγκεκριμένων έργων.

Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν ενημερωθήκατε για τον βανδαλισμό των έργων σας στην Εθνική Πινακοθήκη;

Έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πίστευα πώς αν θα υπήρχε κάποια αντίδραση τόσο μεγάλη από κάποιον, θα είχε γίνει σε έναν θεσμικό χαρακτήρα. Δε φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί οι άνθρωποι που πιστεύουν και είναι θρήσκοι, μου γράφουν πώς δεν προσβλήθηκαν από αυτό που βλέπουν.

Τα έργα σας μπορεί να θεωρούνται ιδιαίτερα από κάποιο κοινό. Πιστεύετε ότι η πράξη αυτή είχε έναν βαθύτερο ιδεολογικό ή πολιτικό χαρακτήρα;

Υπάρχει μια παραμόρφωση στα έργα μου. Η ίδια η οποία υπάρχει και στα έργα του Γκόγια.Αλλά η παραμόρφωση στην αγιογραφία υπάρχει. Ξεκινάει από το 1500 από την Βαρκελώνη, απ' την Καταλανική ζωγραφική και συνεχίζεται και στον 17ο αιώνα όπου βλέπαμε ιδιαίτερα παραμορφωμένους τον Χριστό, την Παναγία και διάφορους αγίους. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο μοναδικός άγιος που έχει μορφή σκύλου σε όλες τις εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης.Δεν υπάρχει συμβολισμός σε αυτό όμως.Ας μην τα μεγεθύνουμε όλα και βλέπουμε φαντάσματα παντού.

Πιστεύετε ότι η πράξη αυτή ήταν μια μεμονωμένη έκφραση ακραίας συμπεριφοράς ή ίσως αντανακλά μια ευρύτερη τάση λογοκρισίας και επιθέσεων στην τέχνη;

Ήτανε μια αισχρή πράξη βίας για να τραβήξει το ενδιαφέρον.

Αν μπορούσατε να συνομιλήσετε απευθείας με τον βουλευτή που βανδάλισε τα έργα σας, τι θα θέλατε να του πείτε;

Δεν μιλάω με ανθρώπους που βλέπουν οράματα, αρχαγγέλους και σατανάδες. Και φυσικά με ανθρώπους που κινούνται ανεξέλεγκτα με αισθήματα βίας και φανατισμού.

Θεωρείτε ότι το περιστατικό αυτό έφερε μια ευρύτερη συζήτηση για την ελευθερία της τέχνης στην Ελλάδα, ή θα ξεχαστεί γρήγορα;

Δεν ξέρω αν θα ξεχαστεί γρήγορα. Η αντίδραση όμως της Εθνικής Πινακοθήκης να διατηρήσει τα σπασμένα γυαλιά και τα σπασμένα έργα στο πάτωμα ως τόπος εγκλήματος απέναντι στη δημοκρατία και στην ελευθερία της έκφρασης, με ικανοποιεί πλήρως.

Πιστεύετε πώς το κοινό της Ελλάδα ίσως είναι συντηρητικό απέναντι στη σύγχρονη τέχνη;

Υπάρχει μια μερίδα κοινού που αντιδράει με το παραμικρό, αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο.Υπάρχει μια μερίδα κόσμου με που ζει κάτω από δεισιδαιμονίες και καχυποψίες μόνιμα.

Πώς εμπνευστήκατε τα έργα σας;

Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι θα έμπαινα στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν μου πέρναγε από το μυαλό. Δεν πίστευα πώς θα καταφέρω να συμμετέχω σε μια ομαδική έκθεση που θα συνομιλεί με μία έκθεση με τα χαρακτικά του Γκόγια. Δεν έγινε κάτι προμελετημένο ή εσκεμμένο. Η δική μου ιδέα ξεκινάει σχετικά με τη θρησκεία ακούγοντας πολιτικούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας, να μιλάνε για πολέμους τους οποίους τους συσχετίζουμε εις το όνομα του κάθε Θεού, ο καθένας με το δικό του Θεό. Βάζοντας ως πρόσχημα λόγους θρησκείας προχωράνε σε πολιτικές πράξεις διότι η θρησκεία θεωρώ πως είναι ένας εξελιγμένος τρόπος ώστε να μπορεί να ελέγχει την κοινωνία.

Τι πιστεύεται πώς πρέπει να γίνει μετά από αυτή την κίνηση του βουλευτή;

Η Εθνική Πινακοθήκη έχει κινηθεί και με μήνυση και με αγωγή απέναντί του. Εγώ προσωπικά συζητώ με δικηγόρους για το πώς θα κινηθώ. Με ικανοποιεί όμως η κίνηση της Πινακοθήκης να κινηθεί νομικά προς αυτόν τον άνθρωπο.

