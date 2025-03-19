Αρνητική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά στο αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο για τα Τέμπη.

«Φτάνει πια ο εμπαιγμός» έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας ότι πρόκειται για «κατάλυση του Συντάγματος, του Νόμου και του Κράτους Δικαίου».

Όλη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Τελικά όχι μόνο δεν σέβονται στο ελάχιστο τα εκατομμύρια πολιτών που κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, αλλά δείχνουν σε όλους μας πόσο χαζούς μας θεωρούν. Πόση αλαζονεία πια για να νομίζουν ότι δεν έχουμε τον στοιχειώδη νου;

Ποιά άραγε σατανικά πονηρά μυαλά συνέλαβαν την προσχηματική και παραπλανητική δήλωση του κ. Τριαντόπουλου ότι δεν θέλει να γίνει προανακριτική, αλλά θέλει να δικαστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου;

Ναι! Να δικαστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, την ηγεσία του οποίου διόρισε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Αφού λοιπόν ο κ. Τριαντόπουλος δηλώνει ο ίδιος αθώος, αλλά θέλει να παρακάμψει την προανακριτική, και να εξεταστεί ειδικά μόνο από αυτό το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προφανώς και είναι παραπάνω από σίγουρος ότι η τύχη θα του χαμογελάσει και εκεί.

Τι δείχνει η κίνηση αυτή δειλίας και όχι βέβαια μεγαλοψυχίας;

Είναι τόσο ο τρόμος και ο φόβος του αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, που θέλουν να παρακάμψουν ακόμη και αυτήν την αποδυναμωμένη Προανακριτική, ώστε να μην γίνει η διαδικασία συλλογής αποδείξεων και κλήτευσης μαρτύρων, που θα βγάλει στο φως έστω και μέρος της αλήθειας.

Οπότε έντρομοι σκέφτηκαν δόλια με ιθύνοντα νου τον Πρωθυπουργό, να πει ο κ. Τριαντόπουλος στην Προανακριτική, δηλαδή στον οιονεί Εισαγγελέα: Άσκησε μου δίωξη χωρίς να με ψάξεις καν και στείλε με στην αγκαλιά του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Και βέβαια ακόμη και αυτή η κίνηση υπέρτατης δειλίας, συνοδεύεται από τη ρητή διευκρίνηση ότι μιλάμε πάντα για «την αποδιδόμενη σε εμένα κατηγορία, όπως αυτή οριοθετήθηκε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Ναι ναι, από την αγωνία του το διευκρινίζει ρητά!!!

Δεν μιλάμε για ΟΛΑ τα κακουργήματα που διέπραξα, αλλά για τις αποδυναμωμένες κατηγορίες που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, απομονώνοντας κάποιες πράξεις μου…

Δεν έχει ψήγμα γενναιότητας ψυχής – οι λέξεις άλλωστε άγνωστες για τον κ. Τριαντόπουλο και για όλη την Κυβέρνηση- αλλά ούτε το στοιχειώδες φιλότιμο να βγάλει από τα συρτάρια της Βουλής όλες τις σε βάρος του μηνύσεις, που έθαψε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας, αλλά και αρνείται να μας αποκαλύψει και ο νυν, κ. Καλαμάνης, και να θέσει εαυτόν στη διάθεση της τακτικής δικαιοσύνης, ώστε να ερευνηθεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και όχι προσχηματικά για ΟΛΑ τα εγκλήματα που του αποδίδονται από τον αληθινό φυσικό δικαστή. Αυτόν που δικάζει κάθε Έλληνα Πολίτη.

Και όσον αφορά τα Μέλη της Προανακριτικής.

Ακόμη και τα ανήκοντα στη ΝΔ.

Άραγε θα διαπράξουν κατάχρηση εξουσίας, συμμορφούμενα στην υπόδειξη του κ. Τριαντόπουλου να του ασκήσουν δίωξη ΧΩΡΙΣ να εκτελέσουν το καθήκον τους για διενέργεια προκαταρκτικής (όπερ σημαίνει μάρτυρες, συλλογή εγγράφων κλπ.)

Ή θα τα παρακάμψουν όλα αυτά για να πέσει ο κατά τα άλλα «γενναίος» κ. Τραιντόπουλος στα μαλακά;

Και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα επιληφθεί για κατηγορούμενο, σε βάρος του οποίου δεν διενεργήθηκε καν προκαταρκτική;;;

Για να γίνεται σε συνεννόηση τέτοια ΚΑΤΑΛΥΣΗ του Συντάγματος, του Νόμου και του Κράτους Δικαίου, σημαίνει ότι δεν φοβούνται απλά, αλλά φοβούνται πολύ.

Και φοβάται πολύ αυτός που έχει διαπράξει πολλά και βαριά.

Θα τους το επιτρέψουμε;

ΟΧΙ ! Φτάνει πια η ασυδοσία, φτάνει ο εμπαιγμός!»

Η αντίδραση του Νίκου Πλακιά

«Να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς προανακριτική ζήτησε ο @CTriantopoulos. Η διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου είναι συνήθως γραπτή. Το συμβούλιο δεν έχει ποτέ εξουσία να καταδικάσει κατηγορούμενο. Οι αποφάσεις αυτών δεν δημοσιεύονται παρά μόνο εκδίδονται λόγω έλλειψης δημοσιότητας. Σίγουρα το συμβούλιο θα αποφασίσει ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί καμία κατηγορία και η ποινική διαδικασία τελειώνει εκεί. Αφού είσαι τόσο σίγουρος για την αθωότητα σου γιατί δεν έρχεσαι κατευθείαν στο ακροατήριο; Απέναντι μας !!! Απλώς όλα στημένα. Για να καλύψετε την φθορά που έχει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις γίνεται αυτό. Βλέπετε τέσσερις μήνες ακόμα και μια στημένη προανακριτική όσο να ναι η φθορά θα υπάρχει» έγραψε στο «Χ» ο Νίκος Πλακιάς.

Πηγή: skai.gr

