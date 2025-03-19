Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην πλατεία του ΟΣΕ στη Λάρισα που άφησε έκπληκτους τους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarisa άντρας Μαροκινής καταγωγής που κατά αυτόπτες μάρτυρες συχνάζει στο σημείο, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρχισε να γδύνεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Ο άντρας συνέχισε να βγάζει τα ρούχα του μέχρι που έμεινε γυμνός, χωρίς ωστόσο να παρενοχλήσει κάποιον. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, αλλά στο μεταξύ, ο Μαροκινός είχε εξαφανιστεί.

Την ώρα που συνέβησαν όλα αυτά, ο υδράργυρος βρισκόταν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, φυσούσε και έπεφτε ψιλόβροχο…

Πηγή: skai.gr

