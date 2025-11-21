Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Βόρεια Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου, με πολλές περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στους Καουσάδες, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κατοικίες. Ευτυχώς, τα σπίτια που επλήγησαν δεν ήταν κατοικημένα, γεγονός που απέτρεψε ανθρώπινες απώλειες.

Η περιοχή παραμένει απροσπέλαστη, ενώ κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Σοβαρό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο έχει αποκλειστεί από μπάζα και φερτά υλικά, δημιουργώντας εμπόδια στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο Σιδάρι και στους Μαγουλάδες, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνη, με μεγάλη ποσότητα νερού να έχει καλύψει ολόκληρα τμήματα των οικισμών. Η διέλευση οχημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ σε ορισμένα σημεία κρίνεται αδύνατη.

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Καουσάδες και Σιδάρι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία της βλάβης, παρά τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης.

Την ίδια στιγμή περιοχές της Ηπείρου σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες.

Κλειστά σχολεία

Παράλληλα, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές Καρουσάδες, Βελονάδες, Αυλιώτες, Ειδικό σχολείο Βελονάδων και το νηπιαγωγείο Καββαδάδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.