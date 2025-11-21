Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος μεταφέρεται το απόγευμα, το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!».

Το ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην περιοχή της Έδεσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φαίνεται πως πήγε να μαζέψει μανιτάρια απ'το Καϊμακτσαλάν καθώς μάζευε συχνά. Τα μαγείρεψαν και αφού έφαγαν εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο της Έδεσσας τους χορηγήθηκαν τα αντίδοτα χωρίς αποτέλεσμα και τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Προχθές το μεσημέρι πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και χθες το πρωί τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ.

