Σεσημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο 42χρονος άνδρας που τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό πως τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών και καταζητούμενου, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του άνδρα, γνωστού στις Αρχές με το προσωνύμιο «Τίτι».

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής και με εκτεταμένο ποινικό παρελθόν, εντοπίστηκε έξω από κατάστημα στην περιοχή της οδού Δηλαβέρη, όπου και επιχείρησαν να τον ελέγξουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, ο καταζητούμενος αντέδρασε στον έλεγχο, προτάσσοντας όπλο εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με πυρά, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 42χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν σφαίρα από το κεφάλι του, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Στο σημείο της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, ένα περίστροφο και τσάντα με χειροβομβίδες, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό. Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ ειδικά κλιμάκια προχώρησαν στη συλλογή του υλικού και στη συνέχιση των ερευνών.

Ο «Τίτι» θεωρείται από τις διωκτικές αρχές ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με μακρύ ιστορικό βαρέων αδικημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει επανειλημμένα για ένοπλες ληστείες, ενώ του έχει αποδοθεί εμπλοκή σε ανθρωποκτονία το 2013 στην Καισαριανή. Παράλληλα, φέρεται να είχε αποδράσει το 2019 από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, μαζί με άλλους κρατουμένους, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς, πριν διαφύγει στο εξωτερικό και επιστρέψει αργότερα στη χώρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι στο παρελθόν έχει εμπλακεί ακόμη και σε επίθεση με χειροβομβίδα κατά αστυνομικών στον Νέο Κόσμο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε πολυάριθμες ένοπλες ληστείες και εκβιασμούς.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώνονται πλέον στο γιατί ο καταζητούμενος βρισκόταν στο σημείο τα ξημερώματα, καθώς και στις επαφές του με τα τρία ακόμη άτομα που βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι (δύο γυναίκες και έναν άνδρα). Οι Αρχές εξετάζουν αν επρόκειτο για προγραμματισμένη συνάντηση ή μεταφορά οπλισμού, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν για καταθέσεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται η χαρτογράφηση του δικτύου επαφών του και του πιθανού ρόλου του σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

