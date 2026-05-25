Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Κλιματισμός σε όλα τα λεωφορεία από φέτος το καλοκαίρι

«Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό» ανέφερε στον ΣΚΑΙ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Διευκρίνισε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1.076 καινούρια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1.700 καινούρια λεωφορεία.

Σημείωσε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα λεωφορεία, περίπου 400, τα οποία κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων.

Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων συρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφιτι μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνισης, αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς.

Σχετικά με τα περιστατικά βανδαλισμών, σημείωσε ότι από τα 3.000 περιστατικά βανδαλισμών που είχαμε πέρυσι, φέτος είχαμε 300. Τόνισε ότι η μείωση αυτή, 90%, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αστυνομία και στο πρόγραμμα "Αριάδνη", ενώ σύμφωνα με το νέο νόμο η ποινή για βανδαλισμούς είναι πρόστιμο 40.000 ευρώ ή κοινωφελής εργασία και για ανήλικους και για ενήλικες.

Σχετικά με τους οδηγούς, ανέφερε ότι πέρυσι υπήρχαν 2400ιοι, φέτος έχουμε 2700ιους, τον επόμενο μήνα θα αυξηθούν σε 2800ιους, ενώ ήδη τρέχει μία προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, καθώς επιδοτείται η εκπαίδευσή τους.

Για την εισιτηριοδιαφυγή, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι από το 2021 μέχρι σήμερα οι έλεγχοι έχουν πενταπλασιαστεί στο Μετρό και εννεαπλασιαστεί στα λεωφορεία.

Τόνισε ότι στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποσοστό εισιτηριοδιαφυγής στην ιστορία του Μετρό, ενώ με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πάνω από τα ακυρωτήρια εντοπίζονται ποιοι συνεχίζουν να περνούν χωρίς εισιτήριο.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι και στο μετρό, μέχρι τέλος του 2026, αρχές 2027, θα έχουμε μία πολύ σημαντική βελτίωση με νέους συρμούς, διευκρινίζοντας ότι από τους 40 συρμούς που είχαμε το 2019, τώρα έχουμε 52 και του χρόνου 60.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.