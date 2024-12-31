Το 2025 μπαίνει σε λίγες ώρες και σίγουρα θα αναρωτιέστε πότε πέφτουν οι αργίες και τα τριήμερα το νέο έτος.

Το πρώτο τριήμερο είναι τα Φώτα, τα οποία είναι σε λίγες ημέρες και πέφτει Δευτέρα 6 Ιανουαρίου.

Δείτε αναλυτικά τα τριήμερα για το 2025:

4-6 Ιανουαρίου 2025: Των Φώτων

1-3 Μαρτίου 2025: Αργία Καθαράς Δευτέρας

19-21 Απριλίου 2025: Πάσχα

7-8-9 Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος

15-17 Αυγούστου 2025: Δεκαπενταύγουστος

25-28 Δεκεμβρίου 2025: Χριστούγεννα

Αναλυτικά όλες οι αργίες του 2025:

Ιανουάριος: Πρωτοχρονιά: Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Δευτέρα 6 Ιανουαρίου

Μάρτιος: Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 3 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Τρίτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος: Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 18 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 20 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 21 Απριλίου

Μάιος: Εργατική Πρωτομαγιά: Πέμπτη 1 Μαΐου

Ιούνιος: Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 9 Ιουνίου(δεν αποτελεί επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος: Κοίμηση της Θεοτόκου: Παρασκευή 15 Αυγούστου

Οκτώβριος: Επέτειος του «Όχι»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος: Χριστούγεννα: Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου



Πηγή: skai.gr

