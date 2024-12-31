Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ολόκληρη γειτονιά...όμηρος ανηλίκου και της μητέρας του με ψυχιατρικά προβλήματα

Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, το ένα βήμα είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και το άλλο η Αστυνομία

ανήλικοι βία

Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους», μια γειτονιά ολόκληρη ταλαιπωρείται από έναν έφηβο, ο οποίος έχει ψυχιατρικά προβλήματα. 

Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τα βήματα είναι δυο. «Το ένα είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία κάνει μια εκτίμηση της κατάστασης και θα απευθυνθεί σε μια υπηρεσία προστασίας παιδιών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και είναι επικίνδυνη είτε για το παιδί είτε για τους άλλους, το επόμενο βήμα είναι η Αστυνομία».

