Σύμφωνα με μια νέα καταγγελία στον ΣΚΑΪ, πολλά είναι τα καταστήματα εστίασης τα οποία δεν τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο, με τους τελευταίους σχετικούς ελέγχους να έχουν διενεργηθεί πριν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Έλεγχοι γίνονται, και μάλιστα πριν 2-3 μήνες πάλι έγινε από το δικό μου υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο, υπενθύμιση στα ελεγκτικά όργανα, δηλαδή την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας και η Ελληνική Αστυνομία, να υπάρχουν εντατικοποιήσεις των ελέγχων ιδίως κατά την περίοδο των γιορτών. Δεν το ξεχνούμε» επεσήμανε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μιλώντας στους «Αταίριαστους» το πρωί της Τρίτης, ενώ συμπλήρωσε:

«Κι αυτό έρχεται μαζί με τον έλεγχο και των καπνικών προϊόντων και του αλκοόλ που θα νομοθετήσουμε τους επόμενους μήνες».

Πηγή: skai.gr

