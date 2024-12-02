Διθυραμβικό κείμενο της daily mail αποθεώνει το μετρό Θεσσαλονίκης.

Αναφέρει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, εισέρχεται σε μία νέα εποχή μετακίνησης, καθώς το πολυαναμενόμενο μετρό της πόλης άρχισε τη λειτουργία του. Η Daily Mail, σε ρεπορτάζ της για τα εγκαίνια του μετρό, περιγράφει το νέο σύστημα ως "μοναδικό στον κόσμο αυτοματοποιημένης μετακίνησης."

«Το εντυπωσιακό υπόγειο μουσείο»

Η νέα γραμμή του μετρό, η οποία εκτείνεται σε μήκος 9,6 χιλιομέτρων, έχει κοστίσει περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε μετά από 20 χρόνια κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανέγερσης, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν περισσότερους από 300.000 αρχαιολογικούς θησαυρούς, οι οποίοι εκτίθενται πλέον στους 13 σταθμούς του μετρό, προσφέροντας στους επιβάτες την ευκαιρία να δουν σημαντικά ιστορικά ευρήματα.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα είναι μία αγορά από τη Βυζαντινή Εποχή, ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο και τα ερείπια ενός από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης του 6ου αιώνα. Οι αρχαιολόγοι περιγράφουν αυτόν τον δρόμο ως έναν πολυσύχναστο εμπορικό άξονα της εποχής, με πολλά καταστήματα που αποτελούσαν κέντρο δραστηριότητας για τους κατοίκους της πόλης.

Τα εγκαίνια της νέας γραμμής πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το έργο του μετρό είχε καθυστερήσει σημαντικά, αλλά η ολοκλήρωσή του φέρνει σημαντικά οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους της.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να μειώσει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη. Εκτιμάται ότι καθημερινά θα αποφεύγονται 57.000 αυτοκίνητα από την κίνηση, ενώ προβλέπεται ότι 254.000 επιβάτες θα χρησιμοποιούν το νέο σύστημα μετακίνησης καθημερινά. Αυτό το έργο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο ζωής και μετακίνησης για τους Θεσσαλονικείς, δίνοντας μία πιο βιώσιμη λύση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένα σύστημα μετακίνησης αλλά και ένα παράθυρο στην ιστορία της πόλης, ενσωματώνοντας τη σύγχρονη τεχνολογία με τα αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, κλείνει η DailyMail.

