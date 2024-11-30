Τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης έγιναν σήμερα σε πανηγυρικό κλίμα στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης λειτουργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης «σύμβολο προόδου για τη Μακεδονία και ολόκληρη την Ελλάδα» και δεσμεύτηκε προσωπικά ότι στα τέλη του 2025 θα παραδοθεί η επέκταση στην Καλαμαριά και θα ακολουθήσει η επέκταση και προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

«Αυτή η πολύ μεγάλη μέρα δεν πιστεύω ότι προσφέρεται για πολλά λόγια. Σήμερα, άλλωστε, μιλάει από μόνο του το ίδιο το έργο. Το ίδιο το Μετρό το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη. Και ένα έργο χειροπιαστό το οποίο έως και τη τελευταία στιγμή, είμαι σίγουρος, ότι πολλοί στην πόλη δεν πίστευαν ότι θα γίνει. Να, όμως, που έγινε. Για να το πω διαφορετικά. Το είπαμε και το κάναμε. Ενα σύμβολο προόδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδας«, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τους αρμόδιους υπουργούς μετέβη στο κέντρο ελέγχου και πάτησε συμβολικά το κουμπί που σηματοδοτεί έναρξη λειτουργίας του μετρό.

Με το πάτημα του κουμπιού άνοιξαν ταυτόχρονα οι μπάρες και στους 13 σταθμούς του μετρό για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιβαστεί σε αυτό.

Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούν να γνωρίσουν τους 13 σύγχρονους σταθμούς, κάνοντας χρήση του μέσου δωρεάν μέχρι και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου.

Παρακολουθήστε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την παράδοση του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από την Τετάρτη 4/12 θα ισχύει εισιτήριο 0,60 ευρώ, το ίδιο για το Μετρό και τα αστικά λεωφορεία, το οποίο είναι μειωμένο κατά 30 λεπτά από τα 0,90 ευρώ που στοιχίζει σήμερα στα αστικά. Το κόστος της μηνιαίας κάρτας διαδρομών θα ανέρχεται σε 16 ευρώ.

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που παραδίδεται σήμερα, έχει μήκος 9,6 χιλιομέτρων, από τον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία, με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, 13 σταθμούς και ολόκληρη η διαδρομή διαρκεί 17 λεπτά.

H εκτίμηση είναι ότι θα εξυπηρετεί 250.000 επιβάτες ημερησίως.

Διαθέτει 18 υπερ - αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά με συνοδό, και αυτόματες θύρες. Στα τέλη του 2025 θα παραδοθεί σε χρήση η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, με επιπλέον 5 σταθμούς, ενώ στους σχεδιασμούς είναι και η επέκταση προς τις δυτικές και βόρειες συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην τελετή των εγκαινίων του Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Παναγιώτατε, φίλε Απόστολε, αυριανέ Επίτροπε Μεταφορών της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, στη Βουλή, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι, συμπολίτες μου της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής,

Αυτή η πολύ μεγάλη μέρα δεν πιστεύω ότι προσφέρεται για πολλά λόγια. Σήμερα, άλλωστε, μιλάει από μόνο του το ίδιο το έργο, το ίδιο το Μετρό, το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη. Ένα έργο χειροπιαστό, το οποίο ως και την τελευταία στιγμή είμαι σίγουρος ότι πολλοί στην πόλη δεν πίστευαν ότι θα γίνει. Να, όμως, που έγινε. Και να το πω διαφορετικά: το είπαμε και το κάναμε. Ένα σύμβολο προόδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδας.

Ακούσαμε ήδη πόσο το Μετρό θα διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών, τα σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει. Ακούσαμε για τις αμέτρητες δυσκολίες που το έργο αυτό συνάντησε, θέλοντας παράλληλα, όπως ήταν υποχρέωσή μας, να αναδείξει τα σπάνια μνημεία που έκρυβε στα σπλάχνα του αυτός ο ιστορικός τόπος.

Κι ακόμα όλοι αναγνωρίσαμε τη σημασία που η επέκτασή του θα φέρει, αναβαθμίζοντας τη ζωή στις συνοικίες από τις οποίες θα περνά. Με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω κι εγώ με τη σειρά μου, και να κρατήσω τη δημόσια δέσμευση του κ. Εξάρχου, έστω και αν ήταν ένα lapsus, ότι η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά θα είναι έτοιμη τον Νοέμβριο του 2025.

Και βέβαια, να επαναλάβω για ακόμα μία φορά την προσωπική μου δέσμευση ότι το Μετρό θα επεκταθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πει επανειλημμένως.

Θα ήθελα πολύ σύντομα να μείνω σε δύο σχόλια, με πρώτο την παρατήρηση ότι αυτή η πολυετής, δεκαετής εμπειρία της κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης, σε αυτή την εμπειρία καθρεφτίζονται όλες οι παθογένειες της Ελλάδας που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας: της γραφειοκρατίας, της πολιτικής ατολμίας, των καθυστερήσεων, που ανέβασαν το κόστος κατασκευής κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τη χώρα της κομματικής μικρότητας, της μιζέριας, των εύκολων συνθημάτων.

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας είχαν καλοπροαίρετες επιφυλάξεις. Σήμερα πιστεύω ότι όταν θα δουν το αποτέλεσμα της εργασίας μας θα αλλάξουν γνώμη. Σήμερα έχουμε μπροστά μας και το Μετρό και τα αρχαία της Θεσσαλονίκης. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια διπλή απάντηση στους δισταγμούς και στην καχυποψία κάθε Θεσσαλονικιού απέναντι στα πολλά λόγια τα οποία άκουγε επί χρόνια.

Το νιώθω και επειδή νιώθω πως στέρεψαν και τα λόγια, απαντώ με το χειροπιαστό γεγονός το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Ένα ορόσημο το οποίο ελπίζω να γίνει μια στέρεη γέφυρα αλήθειας και εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

Είμαι περήφανος, λοιπόν, καθώς λίγο πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2025 παραδίδω ως Πρωθυπουργός ένα έργο το οποίο είχε εντάξει στον Προϋπολογισμό, προσέξτε, του 1976 για πρώτη φορά, επίσης ως Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Είμαι περήφανος αλλά είμαι και έτοιμος και πιο αποφασισμένος να μην αφήσω να χαθούν άλλες ευκαιρίες. Αρκετά με την ηττοπάθεια, αρκετά με τα συμπλέγματα. Γιατί όσα βλέπουμε τώρα γύρω μας, είναι αυτά τα οποία θέλουμε, είναι αυτά τα οποία μπορούμε.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο σχόλιό μου αφορά το τριπλό μήνυμα το οποίο εκπέμπει σήμερα το Μετρό. Από τη μία πλευρά, αφορά τον βραχίονα ενός ενιαίου, μεγάλου προγράμματος, κύριε Δήμαρχε, που αλλάζει ριζικά την εικόνα στη μητρόπολη της Μακεδονίας, σε συνδυασμό με τα πολλά νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, με τις συνδέσεις της Εγνατίας, με το εμβληματικό Flyover, το οποίο και αυτό θα είναι έτοιμο πριν τα μέσα του 2027, με τις εγκαταστάσεις της νέας ΔΕΘ, με τις δεκάδες τοπικές αναπλάσεις.

Από την άλλη πλευρά, το σύγχρονο απόκτημα της πόλης δηλώνει πολλά και για τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό αυτής της κυβέρνησης, και κυρίως για το ενδιαφέρον της ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι τα Γρεβενά, από την Πιερία μέχρι τους νομούς που απλώνονται στα βόρεια σύνορά μας, με βάση ένα σχέδιο που θέλει την Ελλάδα να αναπτύσσεται ισοδύναμα, ισόρροπα, τόσο στα κέντρα όσο και στην περιφέρειά της.

Τα σημερινά εγκαίνια, τέλος, έχουν και τη σφραγίδα του γνήσιου λαϊκού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης παράταξης της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, όχι μόνο γιατί δηλώνουν τη φροντίδα τη δική μας ώστε ο πολίτης να μετακινείται φθηνά, γρήγορα, με ασφάλεια, πολιτισμένα, αλλά γιατί αυτοί οι νέοι συρμοί σταδιακά θα ενώσουν το κέντρο της πόλης με τις συνοικίες της και ξέρουμε όταν μειώνονται οι φυσικές αποστάσεις, τελικά μειώνονται και οι κοινωνικές αποστάσεις.

Για εμάς, άλλωστε, η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί μία πολιτική επιλογή με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, ως κεντρικό στοιχείο της καθημερινότητας των πολλών.

Στην Αθήνα προχωράει με μεγάλη ταχύτητα η Γραμμή 4 και μίλησα ήδη για την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην αναβάθμιση και στην ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μία άλλη εικόνα, μία άλλη ζωή.

Κλείνω, ευχαριστώντας ξεχωριστά την καθεμία και τον καθένα που εργάστηκαν για να γίνει αυτό το έργο σήμερα πραγματικότητα. Δεν θα αναφερθώ εξαντλητικά σε όλους όσοι έπαιξαν αυτόν τον κρίσιμο ρόλο για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, τις ηγεσίες, τη σημερινή και την προηγούμενη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ξεχωριστή μνεία νομίζω ότι έγινε, αγαπητή μου Λίνα, από όλους τους προλαλήσαντες στον πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξες εσύ προσωπικά αλλά και όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για αυτό το θαύμα πραγματικά το οποίο θα δουν οι πολίτες σε λίγο στον σταθμό της «Βενιζέλου», αλλά όχι μόνο, δεν ήταν ο σταθμός της «Βενιζέλου» ο μόνος σταθμός στον οποίο βρέθηκαν αρχαία τα οποία έπρεπε να προστατευθούν.

Στην «Ελληνικό Μετρό», στους αναδόχους που έφεραν εις πέρας αυτό το ξεχωριστό έργο, αλλά θέλω να αναφερθώ ειδικά σε όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πράξη το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Νομίζω σας αξίζει το πιο δυνατό χειροκρότημα. Κάθε φορά που θα μπαίνετε στο Μετρό, θα θυμάστε ότι βάλατε και εσείς το δικό σας λιθαράκι για να γίνει πράξη αυτό το τόσο σπουδαίο, αυτό το τόσο μοναδικό έργο.

Και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς θα δουν ότι τελικά άξιζε αυτή η ταλαιπωρία μέχρι που να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι θα αγαπήσουν, θα χαρούν, αλλά και θα προστατεύσουν οι ίδιοι αυτόν τον σπάνιο θησαυρό τους.

Εύχομαι να είναι ασφαλή, γρήγορα και καλοτάξιδα τα δρομολόγια του νέου Μετρό και να αυξάνονται συνεχώς ώστε να μας οδηγούν ολοένα και πιο γρήγορα στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

