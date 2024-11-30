Μέτρο Θεσσαλονίκης: Σήμερα τα εγκαίνια - Ανοικτό για το κοινό από το μεσημέρι

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι η τελετή έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης που θα σηματοδοτήσει την είσοδο σε μια νέα εποχή της πόλης και των δημόσιων συγκοινωνιών της.

Η παράδοση από τον πρωθυπουργό του έργου του Μετρό για χρήση θα γίνει στο αμαξοστάσιο Πυλαίας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο και το υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου της ασφαλούς λειτουργίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής οι πύλες του Μετρό θα ανοίξουν για το κοινό και μέχρι και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου οι μετακινήσεις των επιβατών θα είναι δωρεάν. Από την Τετάρτη 4/12 θα ισχύει εισιτήριο 0,60 ευρώ, το ίδιο για το Μετρό και τα αστικά λεωφορεία, το οποίο είναι μειωμένο κατά 30 λεπτά από τα 0,90 ευρώ που στοιχίζει σήμερα στα αστικά. Το κόστος της μηνιαίας κάρτας διαδρομών θα ανέρχεται σε 16 ευρώ.

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που παραδίδεται σήμερα, έχει μήκος 9,6 χιλιομέτρων, από τον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία, με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, 13 σταθμούς και ολόκληρη η διαδρομή διαρκεί 17 λεπτά. H εκτίμηση είναι ότι θα εξυπηρετεί 250.000 επιβάτες ημερησίως.

Διαθέτει 18 υπερ - αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά με συνοδό, και αυτόματες θύρες.

Στα τέλη του 2025 θα παραδοθεί σε χρήση η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, με επιπλέον 5 σταθμούς, ενώ στους σχεδιασμούς είναι και η επέκταση προς τις δυτικές και βόρειες συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

