Μετρό Θεσσαλονίκης: Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες

Την απαγόρευση της συνάθροισης που είχαν ορίσει για σήμερα φίλαθλοι, οργανωμένοι οπαδοί και υποστηρικτές της ομάδας του Άρη, αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, απαγορεύεται κάθε άλλη σχετική συνάθροιση ή πορεία έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία των υποστηρικτών του Άρη, καλούσε σε συνάντηση σήμερα το πρωί στο Άγαλμα Ανδρέα Παπανδρέου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Δήμο Καλαμαριάς και ακολούθως πορεία προς το αμαξοστάσιο της Πυλαίας, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 12 το μεσημέρι τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσία επισήμων προσώπων και πλήθους πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από την πραγματοποίηση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης πορείας «α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

