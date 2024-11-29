Στους ρυθμούς των εγκαινίων λειτουργίας του Μετρό κινείται η Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα αποκαλυπτήρια του εμβληματικού σταθμού «Βενιζέλου».

Οι πρώτοι επισκέπτες ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τους οποίους η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο και στα ευρήματα των ανασκαφών.

Στον σταθμό Βενιζέλου οι επισκέπτες και οι επιβάτες θα μπορούν να δουν από κοντά τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα και να «ταξιδέψουν» στο εμπορικό κέντρο της πόλης όπως ήταν στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.

Τον θαυμασμό τους για τον αρχαιολογικό χώρο και τα αρχαιολογικά ευρήματα στον σταθμό Βενιζέλου η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησής τους. "Είναι απίστευτο", αναφώνησε η κ. Σακελλαροπούλου, "κάνατε κάτι μοναδικό", είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ και οι δύο έδωσαν θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για να παραχθεί αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Κυριάκος Μητοστάκης δήλωσε:

«Ο Σταθμός Βενιζέλου αναδεικνύει όλο τον πολιτιστικό πλούτο της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι οι Θεσσαλονικείς αύριο, όταν θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυτόν τον σταθμό, θα αναγνωρίσουν αυτή την τεράστια προσπάθεια, που έγινε από όλες τις υπηρεσίες ώστε η πόλη να μπορεί να έχει και αρχαία και μετρό.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή, ειδικά σήμερα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού από την υπουργό προσωπικά μέχρι την τελευταία, τον τελευταίο αρχαιολόγο, που έκαναν πράξη αυτό τον μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά έργο της αποκατάστασης και της επανατοποθέτησης των αρχαίων εδώ στον Σταθμό Βενιζέλου και χαίρομαι γιατί βλέπω τη γειτονιά να είναι χαμογελαστή.

Ξέρω πόσο πολύ και η γειτονιά και ολόκληρη η πόλη ταλαιπωρήθηκε από την ιστορία του μετρό, σήμερα όμως κοιτάμε μπροστά και από αύριο το μοναδικό αυτό τεχνικό έργο παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ένα έργο, που είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει όλη την όψη της πόλης».

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.