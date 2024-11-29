Θεσσαλονίκη: Ποιες γραμμές λεωφορείων αλλάζουν με τη λειτουργία του Μετρό - Οι στάσεις και τα δρομολόγια

Τις νέες λεωφορειακές γραμμές, τις αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες αλλά και τις διαδρομές των γραμμών που επηρεάζονται από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την πρώτη φάση αναδιάρθρωσης του δικτύου των Λεωφορειακών Γραμμών - Α’ Φάση Τροποποιήσεων - Ίδρυση Νέων Λεωφορειακών Γραμμών Χ2, 44, 79Χ και την τροποποίηση δέκα υφιστάμενων (Νο 10, 11, 17, 20, 21, 35, 36, 57, 58) καθώς και την ένταξη νέων ή υφιστάμενων στάσεων στις λεωφορειακές γραμμές.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Ίδρυση των νέων λεωφορειακών γραμμών

Νο Χ2 «Νέα Ελβετία – Αεροδρόμιο Μακεδονία» (δρομολόγιο)

Δρομολόγιο Μετάβασης: Τ.Σ. Χαριλάου, αριστερά Παπαναστασίου, Υψηλάντου, αριστερά παράπλευρη Ε.Ο. Μουδανίων, αριστερά Μιχ. Ψελλού έως τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, διαδρομή εντός του Σ.Μ. Νέας Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, αριστερά παράπλευρη Ε.Ο. Μουδανίων, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, δεξιά Ε.Ο. Αεροδρομίου, Τ.Σ. Αναχωρήσεων Αεροδρομίου.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Από Τ.Σ. Αναχωρήσεων Αεροδρομίου, σε Τ.Σ. Αφίξεων Αεροδρομίου, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, έξοδος προς Ε.Ο. Μουδανίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έξοδος προς Κανελοπούλου/Μιχ. Ψελλού, δεξιά Μιχ. Ψελλού έως τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, διαδρομή εντός του Σ.Μ. Νέας Ελβετίας, δεξιά παράπλευρη έξοδος προς Κ. Καραμανλή στο ρεύμα προς Βούλγαρη, δεξιά Βούλγαρη, δεξιά Αλ. Παπαναστασίου, Τ.Σ. Χαριλάου.

Στάσεις:

Στη μετάβαση της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις Σ.M. Ν. Ελβετίας, Αστυνομία, Αεροδρόμιο Μακεδονία Αναχωρήσεις

Στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Αεροδρόμιο Μακεδονία Αφίξεις, Αστυνομία, Σ.M. Ν. Ελβετίας, Βούλγαρη, Τ.Σ. Χαριλάου

Νο 44 «Ιστορικό Κέντρο»

Κυκλική Διαδρομή: Πλατεία Ελευθερίας, Μητροπόλεως, Παύλου Μελά, Νικολάου Γερμανού, Αγγελάκη, Εγνατία, αριστερά Δωδεκανήσου, Σαλαμίνος, Κουντουριώτη, Λεωφ. Νίκης, Βενιζέλου, Τσιμισκή, Ίωνος Δραγούμη, Πλατεία Ελευθερίας.

Στη διαδρομή εντάσσονται οι εξής στάσεις για μετάβαση και επιστροφή: Τ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας Πλατεία Αριστοτέλους Μητρόπολη Διαγώνιος Λευκός Πύργος Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών Αγγελάκη Καμάρα Ιασωνίδου Αγίας Σοφίας Πλατεία Αριστοτέλους Αλκαζάρ Αντιγονιδών Φράγκων Λιμάνι Τ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας

Νο 79Χ «Νέα Ελβετία – Α.Σ. ΙΚΕΑ»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Τ.Σ. Νέας Ελβετίας-Μιχαήλ Ψελλού - αριστερά παράπλευρη οδός Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων- Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων -δεξιά Α/Κ Θέρμης - Ε.Ο. Θεσ/νικης-Πολυγύρου - δεξιά Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής-Α.Σ.ΙΚΕΑ

Δρομολόγιο Επιστροφής: Α.Σ.ΙΚΕΑ-Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής- -αριστερά Ε.Ο. Θεσ/νικης-Πολυγύρου-αριστερά Α/Κ Θέρμης-δεξιά Α/Δ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων-παράπλευρη Α/Δ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων -Μ. Ψελλού-Τ.Σ. Νέας Ελβετίας

Στάσεις δρομολόγιο μετάβασης: Σ.M. Νέας Ελβετίας. Κέντρο Υγείας Βελλίδειο Αγρόκτημα Γεωργική Σχολή Πολύφωτα Α.Σ. ΙΚΕΑ

Στάσεις δρομολόγιο επιστροφής: Α.Σ.ΙΚΕΑ Πολύφωτα Γεωργική Σχολή Αγρόκτημα Βελλίδειο - Κέντρο Υγείας Σ.M. Νέας Ελβετίας

Τροποποίηση υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών Νο 10, 11, 17, 20, 21, 35, 36, 57, 58

Νο 10 «Χαριλάου-Ν.Σ.Σταθμός» :

Δρομολόγιο Μετάβασης: Τροποποιείται η διαδρομή μετάβασης έως και τη συμβολή Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Αναγεννήσεως, αριστερά Μοναστηρίου και κατάληξη στον Ν.Σ. Σταθμό.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Διατηρείται η υφιστάμενη διαδρομή Επιστροφής

Στάσεις ΧΑΝΘ, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Διαγώνιος, Αγίας Σοφίας, Πλατεία Αριστοτέλους, Πλατεία Εμπορίου, Διοικητικά Δικαστήρια, ΙΚΑ, Αναγεννήσεως.

Νο 11 «Πυλαία- Πανεπιστήμιο»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη διαδρομή No 11B έως και Αγγελάκη – συμβολή με Εγνατία.

Δρομολόγιο Επιστροφής: από Αγγελάκη, δεξιά Εγνατία, δεξιά Γ’ Σεπτεμβρίου, Λεωφ. Στρατού υφιστάμενη διαδρομή No 11B (καταργείται το υφιστάμενο τμήμα Ν.Σ. Σταθμός, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Νικολάου Γερμανού, Λεωφ. Στρατού έως τη συμβολή με Γ’ Σεπτεμβρίου).

Οι στάσεις της μετάβασης μένουν ως έχουν μέχρι Αγγελάκη και καταργούνται όλες μέχρι τον ΝΣΣ.

Στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Τ.Σ. Σιντριβάνι, ΑΧΕΠΑ, Αγία Φωτεινή-Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νο 11Β «Πυλαία - Πανεπιστήμιο Μέσω Ξενώνα Θεαγενείου»

Οι στάσεις μένουν ως έχουν μέχρι Αγγελάκη στη μετάβαση, ενώ στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Τ.Σ. Σιντριβάνι, ΑΧΕΠΑ, Αγία Φωτεινή-Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νο 11Μ «Πυλαία - Ξενώνας Θεαγενείου – Πανεπιστήμιο»

Το δρομολόγιο διέρχεται από τον ξενώνα Θεαγενείου με την ένταξη των εξής στάσεων στη μετάβαση: Τ.Σ. Πυλαίας, 1o Γυμνάσιο Πυλαίας, Ξενώνας Θεαγενείου, Περδίκα, Πλατεία, Παλιό Τέρμα Πυλαίας, Στρέψα, Ολύμπου, Εκκλησία, Γερανίου, Γέφυρα, Παπανακλή, Φόρος, Αγία Κυριακή, Γυμνάσιο, Νικάνορος, Μυστακίδη, Αγίου Νικολάου, Δουκάκη, Μπότσαρη, Ο.Τ.Ε., Κλεάνθους

Ιπποκράτειο, Ευκλείδης Αγία Τριάδα-Θεαγένειο, Ευζώνων-Γαλλικό Ινστιτούτο, Στρατηγείο- Μουσείο Βυζ.Πολιτισμού, Μουσεία Αγγελάκη.

Στάσεις επιστροφής: Τ.Σ. Σιντριβάνι, ΑΧΕΠΑ, Αγία Φωτεινή-Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Στρατηγείο-Μουσείο Βυζ. Πολιτισμού, Ευζώνων-Γαλλικό Ινστιτούτο, Αγία Τριάδα-Θεαγένειο, Ευκλείδης, Ιπποκράτειο, Κλεάνθους, Ο.Τ.Ε., Μπότσαρη, Δουκάκη, Αγίου Νικολάου, Μυστακίδη, Γυμνάσιο, Αγία Κυριακή, Φόρος, Παπανακλή, Γέφυρα, Γερανίου, Εκκλησία, Στρέψα, Πλατεία Παλιό Τέρμα Πυλαίας, Περδίκα, ΤΣ Πυλαίας.

Νο 11Ε: Πυλαία - Πανεπιστήμιο - Ξενώνας Θεαγενείου όπως το 11 στη μετάβαση και όπως το 11Β στην επιστροφή .

Νο 17 «Τριανδρία-Αγίας Σοφίας»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη διαδρομή έως Εθνικής Αμύνης συμβολή με Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, δεξιά Αλεξ. Σβώλου, Κεραμοπούλου, δεξιά Αγίας Σοφίας.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Από Αγίας Σοφίας, δεξιά Εγνατία, υφιστάμενη διαδρομή.

Στάσεις: Στη μετάβαση εντάσσονται οι στάσεις Ιπποδρομίου, Έσπερος και Αγίας Σοφίας

Νο 20 «Μενεμένη-Ερμού»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη Διαδρομή, δεξιά Ίωνος Δραγούμη, αριστερά Ερμού.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Από Ερμού, αριστερά Βενιζέλου, Εγνατία, υφιστάμενη διαδρομή.

Στάσεις: Στην μετάβαση εντάσσονται οι στάσεις Ερμού και Ίωνος Δραγούμη

Νο 21 «Εύοσμος- Ερμού»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη Διαδρομή, δεξιά Ίωνος Δραγούμη, αριστερά Ερμού.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Από Ερμού, αριστερά Βενιζέλου, Εγνατία, υφιστάμενη διαδρομή.

Στάσεις: Στη μετάβαση εντάσσονται οι στάσεις Ερμού και Ίωνος Δραγούμη

Επαναλειτουργεί η στάση «Τ.Σ. ΕΡΜΟΥ» και εντάσσεται στο πρόγραμμα λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών Νο 20 και Νο 21.

Νο 35 «Ν.Σ. Σταθμός – Μετέωρα»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Ν.Σ. Σταθμός, Μοναστηρίου, οδός Λαγκαδά υφιστάμενη διαδρομή προς Μετέωρα

Δρομολόγιο Επιστροφής: Υφιστάμενη διαδρομή έως οδό Λαγκαδά με Μοναστηρίου, δεξιά Μοναστηρίου, Ν.Σ. Σταθμός.

Στάσεις: Στην μετάβαση εντάσσονται οι στάσεις Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Ζωγράφου - Στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Πλατεία Δημοκρατίας, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Νο 36 «Βούλγαρη-Ζώνη Καινοτομίας»

Υφιστάμενη Διαδρομή μέχρι τη συμβολή των οδών Κανελλοπούλου με Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Ψελλού, διέλευση από τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Νέας Ελβετίας, υφιστάμενη διαδρομή λεωφορειακής γραμμής.

Στάσεις: Στην μετάβαση και την επιστροφή εντάσσεται η στάση Σ.M. Νέας Ελβετίας

Νο 57 «Διασταύρωση Χορτιάτη-Ασβεστοχώρι-ΝΣΣ»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη διαδρομή έως Λαγκαδά με Μοναστηρίου, δεξιά Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Ν.Σ. Σταθμός (Μαργαροπούλου).

Δρομολόγιο Επιστροφής: Ν.Σ. Σταθμός - Μαργαροπούλου, Μιχαήλ Καλού, Μοναστηρίου, οδός Λαγκαδά υφιστάμενη διαδρομή

Στάσεις: Στην μετάβαση εντάσσονται οι στάσεις Πλατεία Δημοκρατίας Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγίων Πάντων

Στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Μιχαήλ Καλού και Ζωγράφου

Νο 58Α «Διασταύρωση Χορτιάτη - Πανεπιστήμιο»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη διαδρομή έως τη συμβολή Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη, Αγγελάκη - συμβολή με Εγνατία.

Δρομολόγιο Επιστροφής: από Αγγελάκη, δεξιά Εγνατία, Κων. Καραμανλή υφιστάμενη διαδρομή.

Στάσεις: Στην μετάβαση εντάσσεται η στάση Αγγελάκη και στην επιστροφή η στάση Τ.Σ. Σιντριβάνι

Νο 58Β «Διασταύρωση Χορτιάτη – Νέα Ελβετία»

Δρομολόγιο Μετάβασης: Υφιστάμενη διαδρομή έως τη συμβολή των οδών Νικ. Πλαστήρα με Παπαναστασίου, αριστερά Παπαναστασίου, Βούλγαρη, Μουδανίων, δεξιά παράπλευρη Μουδανίων, αριστερά Μιχ. Ψελλού έως τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, διέλευση από τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετία.

Δρομολόγιο Επιστροφής: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιά παράπλευρη έξοδος προς Ε.Ο. Μουδανίων, ρεύμα προς Βούλγαρη, δεξιά Βούλγαρη, αριστερά Αλ. Παπαναστασίου, δεξιά Πλαστήρα, υφιστάμενη διαδρομή.

Στάσεις: Στη μετάβαση εντάσσονται οι εξής στάσεις Γήπεδο Άρη Βούλγαρη Σ.M. Ν.Ελβετίας. Στην επιστροφή εντάσσονται οι στάσεις Σ.M. Ν.Ελβετίας. Βούλγαρη Παλιό Τέρμα Βούλγαρη Γήπεδο Άρη

Η εφαρμογή ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου.

