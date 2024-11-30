Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Bora», με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές της Ελλάδας και στα πιο ορεινά τμήματα να σημειώνεται χιονόπτωση .

Συγκεκριμένα, από την έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προκληθεί προβλήματα στο νησί της Λήμνου και στην περιοχή του Κοντιά να σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα. Από τον όγκο του νερού προκλήθηκαν προβλήματα και σε κατοικίες μέσα στο χωριό, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα.

Μάλιστα, το πρωί του Σαββάτου εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το «112 »στους κατοίκους της περιοχής. Όπως αναφέρει το μήνυμα, «Προειδοποιητικό μήνυμα λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, πλημμύρες) στην περιοχή της Λήμνου. Αποφύγετε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».





⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Λήμνος



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, πλημμύρες) στην περιοχή της Λήμνου.



‼️ Αποφύγετε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 30, 2024

Προβλήματα έχουν προκαλέσει οι βροχές και οι καταιγίδες και στη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, ενώ στη δυτική Μακεδονία σημειώθηκαν χιονοπτώσεις.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε στο Πισοδέρι Φλώρινας, στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας του Καϊμακτσαλάν και στο Νυμφαίο Φλώρινας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο ορεινό οδικό δίκτυο του νομού, καθώς και στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής, είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει προβλήματα από τη χιονόπτωση που έχει ξεκινήσει από χθες τη νύχτα καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν ακατάπαυστα προκειμένου να διατηρούν τα δίκτυα ανοιχτά και καθαρά.

Η θερμοκρασία στην δυτική Μακεδονία σήμερα θα κυμανθεί από 2 έως 3 βαθμούς Κελσίου.

Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, για την προετοιμασία εν όψει της επέλασης της κακοκαιρίας. Σε ετοιμότητα είναι ο κρατικός μηχανισμός και σε κόκκινο συναγερμό η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία, όπου αναμένονται μηνύματα «112».

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι, θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους 8, 9 και 10 μποφόρ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Γι’ αυτό και θα εκδώσουμε 112, όπως και στη Θεσσαλία, κατά κύριο λόγο στο βόρειο και ανατολικό κομμάτι της, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθότι τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά και έντονα.

Υπάρχει επίσης κακοκαιρία, η οποία ελέγχεται από τους μετεωρολόγους μας και θα περάσει, όπως φαίνεται, τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, από την Αττική, για την οποία θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Γενικώς, κακοκαιρία θα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Άρα, στις περιοχές τις οποίες προανέφερα, δηλαδή στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, είναι κόκκινος συναγερμός και 112. Για τις άλλες περιοχές που ανέφερα, θα είναι μάλλον σε πορτοκαλί ή κίτρινο επίπεδο, ανάλογα με τα φαινόμενα, έτσι όπως θα εξελίσσονται. Εμείς ήδη έχουμε ειδοποιήσει από χτες, από το War Room του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πολιτικής Προστασίας, όλους τους φορείς, δήμους και περιφέρειες, και σήμερα κάνουμε Συντονιστικό μαζί με την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.

Είναι δύο μέρες κακοκαιρίας για τη χώρα. Παρακαλώ θερμά προσοχή και να ακούμε τις ανακοινώσεις- και κατά τόπους- για αυτά τα οποία μπορεί να προκύψουν. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, σε ό,τι αφορά τοπικά φαινόμενα αμέσως ειδοποιούν το ΕΣΚΕΔΙΚ και αναλόγως προβαίνουν σε κινήσεις. Θερμά παρακαλώ, για το διήμερο το οποίο έρχεται, παραπάνω προσοχή».

Πηγή: skai.gr

