Αποκαταστάθηκε η πλήρης λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών, https://transfer.it.minedu.gov.gr, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.
Υπενθυμίζεται, ότι χθες, Σάββατο, άνοιξε η εν λόγω πλατφόρμα Μ, ωστόσο υπήρξε κώλυμα υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος εισοδήματος.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 26/11/2024 (15:00) και οι ενδιαφερόμενοι, για την είσοδό τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν, ενώ η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική για τους αιτούντες ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
