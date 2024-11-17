Αναβάλλεται λόγω βροχής η δενδροφύτευση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στον Κοκκιναρά

Αναβάλλεται λόγω βροχής η προγραμματισμένη για σήμερα δενδροφύτευση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στην Πεντέλη, στην περιοχή του Κοκκιναρά.

Πηγή: skai.gr

