Αναβάλλεται λόγω βροχής η δενδροφύτευση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στον Κοκκιναρά

Αναβάλλεται η δράση στην περιοχή του Κοκκιναρά

αναδάσωση

Αναβάλλεται λόγω βροχής η προγραμματισμένη για σήμερα δενδροφύτευση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στην Πεντέλη, στην περιοχή του Κοκκιναρά. 

