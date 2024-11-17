Πολυτεχνείο: Ποιοί σταθμοί Μετρό θα κλείσουν σήμερα - Ανοικτοί σε Μοναστηράκι και Ομόνοια

Ανοικτοί για το επιβατικό κοινό θα παραμείνουν σήμερα, Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024, ο σταθμός του Μετρό «Μοναστηράκι» (Γραμμή 1 και 3) και η «Ομόνοια» (Γραμμές 1 και 2), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει των εκδηλώσεων και της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου .
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο Μουσικής» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείσουν στις 2:00 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
