Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν σήμερα λόγω Πολυτεχνείου - Ανοιχτοί σε Μοναστηράκι, Ομόνοια

Τροποποιήσεις θα υπάρχουν και σε δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, ενόψει της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Πολυτεχνείο: Ποιοί σταθμοί Μετρό θα κλείσουν σήμερα - Ανοικτοί σε Μοναστηράκι και Ομόνοια

Ανοικτοί για το επιβατικό κοινό θα παραμείνουν σήμερα, Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024,  ο σταθμός του Μετρό «Μοναστηράκι» (Γραμμή 1 και 3) και η «Ομόνοια» (Γραμμές 1 και 2), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει των εκδηλώσεων και της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο Μουσικής» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείσουν στις 2:00 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό ηλεκτρικός Πολυτεχνείο συγκοινωνίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark