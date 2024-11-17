Ένας 53χρονος νεκρός και έξι τραυματίες, μεταξύ τους και πέντε ανήλικα παιδιά 16 ετών, ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο ΙΧ που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν ο 53χρονος και πέντε 16χρονα παιδιά (τρία κορίτσια και δύο αγόρια), τα δύο από τα οποία (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) ήταν τα παιδιά του θύματος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παπανικολάου και Γ. Γεννηματάς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος μετέφερε τα παιδιά του και τους τρεις ανήλικους φίλους τους στα σπίτια τους.

Κατά την επιστροφή τους έγινε η μοιραία σύγκρουση που του κόστισε τη ζωή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο 49χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.

Πηγή: skai.gr

