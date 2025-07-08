Αν δεν αλλάξει κάτι, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε πιο αυστηρά και σκληρά μέτρα - αν και εφόσον απαιτηθεί - πάντα στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους, τόνισε στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας τη σημερινή επίσκεψη στη Λιβύη του Ευρωπαίου επιτρόπου για τη Μετανάστευση και τριών Ευρωπαίων υπουργών μετανάστευσης από Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα.

Με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι υπάρχει ομοιότητα στην πίεση που ασκεί η Λιβύη στην ΕΕ με αυτή που ασκούσε η Τουρκία.

Εξήγησε ότι λόγω της απόστασης από τις λιβυκές ακτές που φτάνει ακόμα και τα 200 ναυτικά μίλια, το μόνο που μπορεί να κάνει το Λιμενικό είναι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στο Λιβυκό Πέλαγος είναι πολύ διαφορετική από αυτή στο ανατολικό Αιγαίο

Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία, σημείωσε ότι το Λιμενικό ενημερώνει συνεχώς τις πλοιοκτήτριες εταιρίες με βάση κάθε εξέλιξη και ενημέρωση που υπάρχει από την περιοχή.

Σημείωσε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύουμε όλα τα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι.

