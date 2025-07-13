Συνεχίζεται η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης, με μεταφορές παράτυπων μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα, καθώς το βράδυ της Κυριακής αναχώρησαν από το λιμάνι των Χανίων ακόμη 100 άτομα.

Την Κυριακή στο λιμάνι του Πειραιά με πλοία της γραμμής έφτασαν ακόμη 200 μετανάστες από Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στις πρόχειρες δομές του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου μένουν προσωρινά αυτή τη στιγμή περίπου χίλια άτομα.

Το αργότερο την Τετάρτη θα υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα αναχωρήσουν και οι υπόλοιποι από Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Ηράκλειο, έχει προγραμματιστεί συνάντηση όλων των δημάρχων της Κρήτης, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος της Ένωσης, θα τους ενημερώσει για το τι ειπώθηκε στη σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: skai.gr

