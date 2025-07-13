Λογαριασμός
Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία ανακύκλωσης στην Αλεξανδρούπολη - Ήχησε το 112 για τους καπνούς

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και προσωπικό για την άμεση κατάσβεσή της - Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν την περιοχή

UPDATE: 23:40
φωτιά Αλεξανδρούπολη

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία ανακύκλωσης στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης, με τις φλόγες να καίνε εντός του περιβόλου του εργοστασίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στην περιοχή Αμφιτρίτη να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18.30 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Παραμένει περιορισμένη εντός του χώρου εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σημειώνεται πως η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου συγκαταλέγεται τις τελευταίες ημέρες-σύμφωνα με τον χάρτη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας- στις περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό.

