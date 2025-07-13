Φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία ανακύκλωσης στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης, με τις φλόγες να καίνε εντός του περιβόλου του εργοστασίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στην περιοχή Αμφιτρίτη να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή #Αμφιτρίτη της Περιφερειακής Ενότητας #Αλεξανδρούπολης



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες… — 112 Greece (@112Greece) July 13, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18.30 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Παραμένει περιορισμένη εντός του χώρου εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σημειώνεται πως η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου συγκαταλέγεται τις τελευταίες ημέρες-σύμφωνα με τον χάρτη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας- στις περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό.

