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Σπανούλης: «Μου αρέσουν οι δυσκολίες, μου αρέσει να χτίζω κάτι από την αρχή»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αρη

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Σπανούλης

Την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη εξήγησε ο Βασίλης Σπανούλης σε βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media της επισημαίνοντας ότι ο κύριος λόγος ήταν το κίνητρο, οι δυσκολίες που του αρέσουν και το γεγονός ότι του δίνεται η ευκαιρία να χτίσει κάτι από την αρχή.

«Το όραμα, οι άνθρωποι, όλο αυτό το πρότζεκτ που μου παρουσιάστηκε είναι κάτι που μου έδωσε μεγάλο κίνητρο. Και γενικά, ως άνθρωπος, μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες, μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που με δελέασε», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βασίλης Σπανούλης Άρης
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