Γουέστ Εντ: Ιστορικό θέατρο μετονομάζεται προς τιμήν της Τζούντι Ντεντς

Το όνομα της Τζούντι Ντεντς πρόκειται να λάβει εμβληματικό θέατρο του Γουέστ Εντ, καθιστώντας τη διάσημη ηθοποιό μόλις τη δεύτερη Bρετανίδα εκτός βασιλικής οικογένειας που τιμάται με αυτόν τον τρόπο στη χώρα.

Συγκεκριμένα η ιστορική σκηνή του Shaftesbury θα μετονομαστεί σε «Θέατρο Τζούντι Ντεντς» τον Φεβρουάριο του 2027, ως αναγνώριση της «ασύγκριτης προσφοράς της στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες».

Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του οργανισμού χαρακτήρισε την Ντεντς ως «μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της εποχής μας» υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή της ονομασίας «θα διασφαλίσει ότι η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές καλλιτεχνών και κοινού».

Η κορυφαία πρωταγωνίστρια συνδέεται στενά και επί σειρά ετών με το Shaftesbury, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα λονδρέζικα θέατρα, καθώς και τον μοναδικό χώρο στο Γουέστ Εντ που διαθέτει ανοιγόμενο θόλο.

Σε δήλωσή της, η σταρ ανέφερε: «Το Shaftesbury είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η σχέση μου με το Theatre of Comedy και την οικογένεια Τάφνερ μετρά πολλά χρόνια και το να μετονομαστεί αυτό το πανέμορφο κτήριο προς τιμήν μου είναι κάτι που με συγκινεί βαθύτατα. Η ζωντανή σκηνή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική ως τρόπος αφήγησης ιστοριών και ψυχαγωγίας κάτι που προσπάθησα να κάνω σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου».

Ο εμβληματικός χώρος ονομαζόταν αρχικά «New Princes», όταν χτίστηκε το 1911, ωστόσο το 1962 μετονομάστηκε για να τιμηθεί το αρχικό θέατρο Shaftesbury, το οποίο είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των γερμανικών βομβαρδισμών.

Η επικείμενη μετονομασία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων έργων ανακαίνισης, που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του θόλου και των παρασκηνίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση ονόματος ενός εν ζωή καλλιτέχνη σε βρετανικό θέατρο αποτελεί σπάνιο γεγονός, ενώ η πρώτη σκηνή του Γουέστ Εντ που τιμήθηκε με το όνομα γυναίκας δημιουργού ήταν το «New London» του 'Αντριου Λόιντ Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber) το οποίο μετονομάστηκε το 2018 σε «Τζίλιαν Λιν». Σύμφωνα με τον Guardian, η εμβληματική χορογράφος του μιούζικαλ «Cats» ήταν 92 ετών όταν πραγματοποιήθηκε η αλλαγή, στο κτίριο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως «Winter Garden» και «Mogul music hall».

«Δεν τιμούμε όσο θα έπρεπε τις σπουδαίες γυναίκες στις ονομασίες των θεάτρων του Γουέστ Εντ, γι΄ αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που το όνομά της θα φωτίζει για πάντα την είσοδό μας», ανέφερε σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Shaftesbury, Ελέανορ Λανγκ.

Πηγή: skai.gr

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