Στιγμές τρόμου έζησαν χθες το βράδυ οι θαμώνες ενός εστιατορίου, στην καρδιά του Κολωνακίου, που είδαν ένα πολυτελές όχημα -χωρίς οδηγό- να κινείται με την όπισθεν και να πέφτει με φόρα πάνω στα τραπέζια που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, όπως καταγράφεται σε βίντεο. Όπως αποδείχθηκε, ο συνεργάτης κοντινού μπαρ που είχε αναλάβει να παρκάρει το SUV, δεν το ασφάλισε επαρκώς, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει στην κατηφόρα.

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, 11 τραυματίες διακομίσθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ σε ελεγχόμενη κατάσταση. Από αυτούς οι 6 παρέμειναν για νοσηλεία και οι άλλοι 5 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, εξετάστηκαν και στη συνέχεια κρίθηκε ότι μπορούν να αποχωρήσουν.

Από τους έξι που νοσηλεύονται, ο ένας βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για έναν άνδρα 46 ετών με πολλαπλά κατάγματα ο οποίος μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τραυματίες:

Μια γυναίκα 44 ετών εισήχθη στην Πανεπιστημιακή κλινική λόγω θλαστικών τραυμάτων

Μια 47χρονη εισήχθη στην Α’ Χειρουργική για αιμοδυναμική παρακολούθηση

Μια γυναίκα 31 ετών εισήχθη στην Πανεπιστημιακή κλινική με κάταγμα σφυρού και ρήξη τετρακέφαλου

Μια γυναίκα 48 ετών εισήχθη στην Α’ Χειρουργική για ρήξη σπλήνας και χρειάστηκε να χειρουργηθεί

Και ένας άνδρας 25 ετών εισήχθη στην Πανεπιστημιακή κλινική με θλαστικά τραύματα

Όλοι οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση

«Ήρθε ανεξέλεγκτο το τζιπ και έσκασε στα τραπέζια»

«Καθόμουν στη στάση και είδα να έρχεται ένα αυτοκίνητο ανεξέλεγκτο από την ανηφόρα, ένα μεγάλο τζιπ, μερσεντές. Και ερχόταν με την όπισθεν. Και από πίσω προσπαθούσαν να το σταματήσουν, αλλά που να το σταματήσουν; Πήρε μεγάλη φόρα και πήγε και έσκασε πάνω στα τραπέζια, δεν πήγε από τον δρόμο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κυρία Κατερίνα λέει ότι μόλις είδε το περιστατικό και κατάλαβε τη σοβαρότητά του «πήρα κατ’ ευθείαν το 100, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω και τους είπα ότι ένα μεγάλο συμβάν έγινε και να έρθουν Λουκιανού και Πατριάρχου Ιωακείμ. Ήρθε πολλή αστυνομία και πολλά ασθενοφόρα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που έκοψαν το δέντρο γιατί από κάτω είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι».

Πώς έγινε το απίθανο τροχαίο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, που για περίπου δύο ώρες είχε κλειστή τόσο την Πατριάρχου Ιωακείμ όσο και τη Λουκιανού, το μεγάλο όχημα εκείνη την ώρα δεν είχε οδηγό. «Το αυτοκίνητο κινήθηκε αυτόνομα καθώς δεν ήταν ασφαλισμένο επαρκώς» είναι η επίσημη αιτιολόγηση της Τροχαίας. Αυτό που εννοούν οι αστυνομικοί είναι ότι το όχημα εκείνη την ώρα παραδινόταν σε παρκαδόρο και με υπαιτιότητα είτε του οδηγού είτε του παρκαδόρου δεν ασφαλίστηκε το χειρόφρενο, με συνέπεια το όχημα να τσουλήσει προς τα πίσω. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ επισημαίνουν ότι αν δεν ανέκοπτε το δέντρο την πορεία του οχήματος ενδεχομένως να ήταν πολύ πιο σοβαρές οι συνέπειες του ατυχήματος. Η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Τι ισχυρίστηκε ο 35χρονος παρκαδόρος

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του ο 35χρονος, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου -πού είχε πάει στο εστιατόριο- πάρκαρε το όχημά του σε θέση κατοίκου της περιοχής και άφησε τα κλειδιά στο κατάστημα, προκειμένου, όταν άδειαζε μια άλλη θέση να το μετακινήσουν από το σημείο, ώστε να μην εμποδίζει.

Πράγματι, μετά από λίγη ώρα ο 35χρονος το μετακίνησε στην οδό Λουκιανού, αλλά δεν το ασφάλισε επαρκώς, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο.

Ο 35χρονος έντρομος προσπάθησε να σταματήσει με τα χέρια απ’ έξω το SUV, αλλά ήταν αδύνατο να συγκρατήσει το βαρύ όχημα, το οποίο πέρασε κάθετα την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, έριξε ένα δένδρο και «σάρωσε» τα τραπέζια του εστιατορίου με αποτέλεσμα να τραυματίσει τους πελάτες του καταστήματος.

