Αίσιο τέλος είχε εξαφάνιση της 33χρονης τουρίστριας από τη Σερβία, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στη Χανιώτη, οικισμός που γειτνιάζει με το Πευκοχώρι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται προληπτικά να εξεταστεί από γιατρό.

Νωρίτερα, το πρωί, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της μία φίλη της, με την οποία η 33χρονη ταξίδεψε για διακοπές στη Χαλκιδική.

Οι δύο γυναίκες απολάμβαναν το μπάνιο τους στην παραλία τού Πευκοχωρίου, όταν γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι τού Σαββάτου, η 33χρονη ενημέρωσε την φίλη της πως θα πάει να αγοράσει κάτι από κατάστημα της περιοχής. Δεν επέστρεψε όμως ποτέ στην παραλία, οπότε η 42χρονη φίλη άρχισε να την αναζητεί.

Αφότου δηλώθηκε επισήμως η εξαφάνισή της, ξεκίνησαν έρευνες από τις Αρχές με τη συνδρομή εθελοντών του ΟΦΚΑΘ.

Περίοικοι που ενημερώθηκαν για την εξαφάνισή της και είδαν αφίσες με την φωτογραφία της την αναγνώρισαν να περπατάει στη Χανιώτη, οπότε ενημέρωσαν την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

