Δώρο ζωής από τον 14χρονο που πνίγηκε στον Άραχθο: Ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση κερατοειδούς σε 11χρονο

Ο 11χρονος λήπτης γεννήθηκε με προβλήματα όρασης και πριν λίγες ημέρες μιί μόλυνση επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο αριστερό του μάτι

Μεταμόσχευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:00 σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ η μεταμόσχευση κερατοειδούς, με δότη τον 14χρονο που έχασε τη ζωή του τραγικά στον ποταμό Άραχθο.

Λήπτης του μοσχεύματος είναι ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο αντιμετωπίζει εκ γενετής σοβαρά προβλήματα όρασης και ευαισθησίας στα μάτια. Η χειρουργική επέμβαση ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Το παιδί είχε εισαχθεί στο ΑΧΕΠΑ πριν από 11 ημέρες, λόγω μόλυνσης που επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο αριστερό του μάτι, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταμόσχευση.

