Με επιτυχία ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:00 σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ η μεταμόσχευση κερατοειδούς, με δότη τον 14χρονο που έχασε τη ζωή του τραγικά στον ποταμό Άραχθο.

Λήπτης του μοσχεύματος είναι ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο αντιμετωπίζει εκ γενετής σοβαρά προβλήματα όρασης και ευαισθησίας στα μάτια. Η χειρουργική επέμβαση ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Το παιδί είχε εισαχθεί στο ΑΧΕΠΑ πριν από 11 ημέρες, λόγω μόλυνσης που επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο αριστερό του μάτι, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταμόσχευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.