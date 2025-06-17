Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στην παραλία του Ρίου, όταν ένα δελφίνι εμφανίστηκε σχεδόν έξω από το νερό, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή. Το θαλάσσιο ζώο έδειχνε αποπροσανατολισμένο, χωρίς να μπορεί να κατευθυνθεί προς τα βαθιά, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως αρκετούς λουόμενους.

Με προσοχή, ορισμένοι μπήκαν στο νερό και βοήθησαν το δελφίνι να βρει τη σωστή κατεύθυνση. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται το δελφίνι να κινείται στα ρηχά νερά, ενώ οι λουόμενοι το καθοδηγούν προς το ανοιχτό πέλαγος. Μέσα σε λίγα λεπτά, το ζώο απομακρύνθηκε με ασφάλεια, στα βαθιά.

Πηγή: skai.gr

