Ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής η διαδικασία λήψης των οργάνων των δύο παιδιών που πνίγηκαν στον ποταμό Άραχθο, στην Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον 14χρονο δότη, ήδη το ήπαρ μεταμοσχεύεται σε άνδρα 43 ετών στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ οι κερατοειδείς θα μεταμοσχευθούν ο ένας σε λήπτη στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ο άλλος στο Γεώργιος Γεννηματάς στην Αθήνα.

Οι νεφροί θα μεταμοσχευθούν το απόγευμα ο ένας σε λήπτη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος στο Λαϊκό. Μάλιστα, οι γιατροί στην Πάτρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο νοσοκομείο του Ρίο πριν την επέμβαση για τα όργανα του 14χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καρδιά και πνεύμονες κρίθηκαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ακατάλληλα για μεταμόσχευση.

Σχετικά με τον 12χρονο, θα ληφθούν νεφροί και ήπαρ, ενώ το απόγευμα θα γίνει γνωστό αν θα ληφθούν καρδιά και πνεύμονες.

