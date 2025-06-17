Ο Φώτης Καφαράκης στον ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φώτη Καφαράκη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή Ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του skai.gr.

Με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, ο Φώτης Καφαράκης ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την ψηφιακή μετάβαση του ενημερωτικού τομέα, καθώς και για τον σχεδιασμό και λειτουργία του 24ωρου ενημερωτικού σταθμού της δημόσιας τηλεόρασης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!



