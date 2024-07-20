Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τριανταφυλλιά Σερρών - Οριοθετήθηκε στο Πάικο

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Τριανταφυλλιά Σερρών. Στο σημείο επιχειρούν δεκατέσσερις πυροσβέστες, με επτά οχήματα, ενώ έχουν επιστρατευτεί και εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε στο όρος Πάικο, στην Πέλλα, την προηγούμενη Τετάρτη και γίνεται κατάσβεση μικρών αναζωπυρώσεων, εντός της καμένης έκτασης.

Από την προηγούμενη Τετάρτη, επίσης, καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη περιοχή η πυρκαγιά στο όρος Φαλακρό της Δράμας, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στο σημείο επιχειρούν τριανταπέντε πυροσβέστες με συνδρομή από εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Σε 45 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από αυτές οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παναγία Στύρα Ευβοίας έχει ελεγχθεί.

Επιπλέον, αναζωπύρωση σημειώθηκε το μεσημέρι σε πυρκαγιά σε δασική έκταση που είχε εκδηλωθεί τις βραδινές ώρες της 18ης Ιουλίου, στο Αχλαδοχώρι Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η πορεία της φωτιάς είναι προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ενώ δεν απειλούνται οικισμοί. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε όλη τη χώρα, πηγές της Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι:

- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 04.17 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 3 ώρες και στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στις 06:43 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Μεταμόρφωση Πύλου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

- Πυρκαγιά ξέσπασε στις 15.07 σε αγροτοδασική έκταση στην Θήβα , στην περιοχή Νεοχώρακι. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 40 λεπτά και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

-Φωτιά εκδηλώθηκε στις 15.19 σε δασική έκταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε 2 ώρες και στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

- Πυρκαγιά ξέσπασε στις 15:54 σε αγροτοδασική έκταση στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

- Φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:34 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγία Στύρα Ευβοίας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε μία ώρα και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος,, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι στις 17:03 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Παναγία Ευβοίας.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

