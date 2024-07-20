Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Εξαρχείων και του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στα Εξάρχεια, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 25, 33 και 35 ετών, μέλη της οργάνωσης, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ο 33χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής του στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και συγκεκριμένα:

• ο 33χρονος και ο 25χρονος ήταν υπεύθυνοι για την παραλαβή και την αποθήκευση των ναρκωτικών και αναλάμβαναν την παρακολούθηση και τη λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης και αποτροπής της σύλληψής τους και

• ο 35χρονος ήταν επιφορτισμένος με τη μεταφορά των ναρκωτικών στο χώρα αποθήκευσής τους, καθώς και με την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα εντοπίστηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων ο 25χρονος και ο 35χρονος να κατέχουν με σκοπό τη διακίνηση 143 αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες 247,2 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην περιοχή των Εξαρχείων και ο 33χρονος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

• 105 αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες 196,2 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 4 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης,

• δισκίο Ecstasy,

• το χρηματικό ποσό των 1.580 ευρώ και

• 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

