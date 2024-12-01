Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας κατηγορούμενος για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, βία κατά υπάλληλων και δικαστικών προσώπων, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Επιπλέον, αναζητείται για να συλληφθεί ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε

δικογραφία για απειλή και εξύβριση, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας βρισκόμενος σε Νοσοκομείο διατάραξε τη λειτουργία του, απειλώντας και εξυβρίζοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στη συνέχεια αστυνομικός που βρισκόταν στο χώρο του νοσοκομείου για έτερο περιστατικό, επενέβη άμεσα προκειμένου να δεσμεύσει και να συλλάβει τον κατηγορούμενο, ο οποίος αντιστάθηκε και δάγκωσε τον αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια του προκάλεσε κάταγμα στην κνήμη.

Στο τόπο του περιστατικού μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, για την διαχείριση του περιστατικού και την άμεση συνδρομή στην σύλληψη του κατηγορούμενου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.