Κακοκαιρία «Bora» - Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση φορτηγών πλοίων στο λιμάνι λόγω των σφοδρών ανέμων

Φορτηγό πλοίο που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, παρασύρθηκε λόγω των σφοδρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή απο τα ξημερώματα . Το πλοίο συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό πλοίο, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και στα δύο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση απο το λιμενικό σώμα ,από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

