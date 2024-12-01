Κακοκαιρία «Bora» - Θεσσαλονίκη: Υπερχείλισε το Φράγμα της Θέρμης

Η κακοκαιρία «Bora» που βρίσκεται σε εξέλιξη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία, μεταξύ των προβλημάτων που σημειώθηκαν λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, είναι και η υπερχείλιση του φράγματος στη Θέρμη.

Όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε η εφημερίδα, τα νερά παρασέρνουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους, όπως κάδους απορριμμάτων, και κυλούν μεταφέροντας φερτά υλικά.

Επί ποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του δήμου Θέρμης.

Πηγή: skai.gr

