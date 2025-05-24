Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική θα αναλάβει τον έλεγχο των καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα

Στη διαχείριση των πυρκαγιών στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου που έχει ξεκινήσει και στους καθαρισμούς των οικοπέδων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Ο υπουργός γνωστοποιεί ότι σύντομα θα υπάρξει «θεσμική υποχρέωση της Πυροσβεστικής» η οποία μέσω υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα θα αναλάβει τον έλεγχο των καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα και την επιβολή σχετικών προστίμων.

«Είμαστε πιο έτοιμοι από κάθε άλλη χρονιά και ως προς την πρόληψη και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και ως προς τα διαθέσιμα μέσα», σημειώνει καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι «η αντιπυρική περίοδος είναι μια διαρκής καθημερινή μάχη με τις φωτιές».

«Η έκβαση της κάθε μάχης, το αν δηλαδή θα προλάβουμε έγκαιρα την επέκταση μιας πυρκαγιάς πριν εξελιχθεί σε καταστροφική για τα δάση, τις περιουσίες αλλά κυρίως για τις ζωές των ανθρώπων, είναι ο κύριος στόχος», επισημαίνει ο υπουργός και προσθέτει ότι σ' αυτή την κατεύθυνση, ενισχύθηκε εφέτος το Πυροσβεστικό Σώμα που, όπως εξηγεί, αριθμεί πλέον 18.000 γυναίκες και άνδρες. «Το ανθρώπινο δυναμικό -το μεγαλύτερο που είχε ποτέ το Πυροσβεστικό Σώμα - ενισχύεται από τους 10.500 εκπαιδευμένους εθελοντές», υπογραμμίζει.

Σχετικά με τις δηλώσεις καθαρισμών των οικοπέδων ο κ. Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει ότι περιμένουν «μία μεγάλη ανταπόκριση αυτήν τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του μέτρου» και προσθέτει ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου. «Οι διευκολύνσεις ωστόσο σταματούν εδώ και από εκεί και πέρα ξεκινά η ανάληψη των ευθυνών και η εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς, των ιδιοκτητών ακινήτων που εμπίπτουν στις προβλέψεις του νόμου. Επίσης, των δήμων που έχουν την ευθύνη όχι μόνον του ελέγχου και της επιβολής προστίμων αλλά και του αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε επικίνδυνα οικόπεδα», σημειώνει και τονίζει: «Θα υπάρξει σύντομα και η θεσμική υποχρέωση της Πυροσβεστικής, η οποία με μια νέα υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα θα αναλάβει τον έλεγχο των καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα και την επιβολή σχετικών προστίμων».

Ακόμη επισημαίνει ότι μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζονται μια θεσμική αναμόρφωση, «κινητροδότηση» για τους δήμους, και παράλληλα τους χρηματοδοτούν με επιπλέον κονδύλια.

Σχετικά με τα εναέρια μέσα που θα διαθέτουν την εφετινή αντιπυρική περίοδο ο κ. Κεφαλογιάννης τονίζει ότι αυτά ανέρχονται σε 82-84 αεροσκάφη και ελικόπτερα ενώ αναφέρεται και στον διπλασιασμό των drones επιτήρησης (82 εφέτος) που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια ειδικά σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα, όπως η Αττική, η Κρήτη, η Πελοπόννησος.

Αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια νέων Canadair o κ. Κεφαλογιάννης τονίζει ότι η χώρα θα προμηθευτεί συνολικά επτά Canadair DHC 515 τα οποία θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2028. «Δύο αεροσκάφη θα παραδοθούν το 2028, ένα το 2029, δύο το 2030 και δύο το 2031», επισημαίνει. Παράλληλα περιγράφει το σχέδιο ενίσχυσης του στόλου αεροπυρόσβεσης ενώ προσθέτει ότι θα προμηθευτούν 100 και πλέον drones, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

«Η επένδυση σε υλικοτεχνικές υποδομές για την Πολιτική Προστασία, άρα για την προστασία των πολιτών, είναι πρώτη προτεραιότητα», αναφέρει.

Τέλος ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να παραπεμφθεί σε προανακριτική για τα Τέμπη ο κ. Κεφαλογιάννης χαρακτηρίζει «πρωτοφανές να αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Δικαιοσύνης προς την Βουλή» κι αναφέρει: «Στη δική μου περίπτωση αρκεί ένα και μόνο στοιχείο για να καταδείξει ότι δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ ένα θεσμικό κόμμα εξουσίας κάποτε, ενεργεί σαν κόμμα περιθωρίου. Για παράδειγμα, τα έγγραφα που με αφορούν, όπως υποστηρίζουν, έχουν ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2021 και μετά, όταν είχα φύγει από το υπουργείο! Αν αυτό δεν είναι απίστευτη προχειρότητα, τότε είναι απίστευτη σκοπιμότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

